The National Weather Service in Northern Indiana has issued a Severe Thunderstorm Warning for southern Elkhart County, western Noble County, northern Kosciusko County and western Lagrange County effective until 4 p.m.

At 3:22 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Dunlap to near Nappanee to eight miles northeast of Bourbon, moving east at 40 m.p.h.

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