THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 374 IN
EFFECT UNTIL 8 PM EDT /7 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 24 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL INDIANA
KOSCIUSKO ST. JOSEPH
IN NORTHERN INDIANA
ADAMS ALLEN IN BLACKFORD
CASS IN DE KALB ELKHART
FULTON IN GRANT HUNTINGTON
JAY LA PORTE LAGRANGE
MARSHALL MIAMI NOBLE
PULASKI STARKE STEUBEN
WABASH WELLS WHITE
WHITLEY
IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHWEST MICHIGAN
BERRIEN BRANCH CASS MI
HILLSDALE ST. JOSEPH MI
IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN NORTHWEST OHIO
ALLEN OH DEFIANCE FULTON OH
HENRY PAULDING PUTNAM
VAN WERT WILLIAMS
THIS INCLUDES THE CITIES OF AKRON, ALBION, ANGOLA, ANTWERP,
ARCHBOLD, AUBURN, BASS LAKE, BENTON HARBOR, BENTON HEIGHTS,
BERNE, BLUFFTON, BLUFFTON, BREMEN, BRONSON, BROOKSTON, BRYAN,
BUCHANAN, CASSOPOLIS, COLDWATER, COLUMBIA CITY, COLUMBUS GROVE,
CONTINENTAL, CULVER, DECATUR, DEFIANCE, DELTA, DESHLER, DOWAGIAC,
DUNKIRK, EDGERTON, EDWARDSBURG, ELKHART, FAIR PLAIN, FORT WAYNE,
FRANCESVILLE, FREMONT, GARRETT, GAS CITY, GOSHEN, GRANGER,
GRISSOM AFD, HARTFORD CITY, HICKSVILLE, HILLSDALE, HUNTINGTON,
JONESVILLE, KENDALLVILLE, KNOX, LA PORTE, LAGRANGE, LEIPSIC,
LIBERTY CENTER, LIGONIER, LIMA, LITCHFIELD, LOGANSPORT,
MARCELLUS, MARION, MEDARYVILLE, MENDON, MEXICO, MICHIGAN CITY,
MISHAWAKA, MONON, MONTICELLO, MONTPELIER, MONTPELIER, NAPOLEON,
NAPPANEE, NEW HAVEN, NILES, NORTH JUDSON, NORTH MANCHESTER,
OHIO CITY, OSSIAN, OTTAWA, PANDORA, PAULDING, PAW PAW LAKE,
PAYNE, PERU, PLYMOUTH, PORTLAND, ROANOKE, ROCHESTER,
ROYAL CENTER, SHERWOOD, SHIPSHEWANA, SOUTH BEND, SOUTH WHITLEY,
SPENCERVILLE, ST. JOSEPH, STURGIS, SWANTON, THREE RIVERS, TOPEKA,
TRI-LAKES, UPLAND, VAN WERT, WABASH, WARSAW, WAUSEON,
WHITE PIGEON, WINAMAC, AND WINONA LAKE.