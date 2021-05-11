BLESSED BEGINNINGS CARE CENTER
Sunday
Mary Jane (Miller) and Vernon Borkholder, Nappanee, a son, Derrick
Monday
Jolene (Miller) and Orva Schlabach, Nappanee, a daughter, Layla Grace
GOSHEN HOSPITAL
Sunday
Kayla Harris and Noah Pollock-Miller, Goshen, a son, Syrus Sterling
Monday
Diane and Daryl Miller, Goshen, a son, Roderick Allen
NEW EDEN CARE CENTER
Sunday
Mary (Schlabach) and Daniel Schrock, Middlebury, a son, Caleb Ray
Monday
Danita (Fry) and Jay Bontrager, Middlebury, a daughter, Brooklyn Joy
Tuesday
Rhoda (Schlabach) and Lonnie Yoder, Goshen, a daughter, Avarie Rose
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