BLESSED BEGINNINGS CARE CENTER

Sunday

Mary Jane (Miller) and Vernon Borkholder, Nappanee, a son, Derrick

Monday

Jolene (Miller) and Orva Schlabach, Nappanee, a daughter, Layla Grace

GOSHEN HOSPITAL

Sunday

Kayla Harris and Noah Pollock-Miller, Goshen, a son, Syrus Sterling

Monday

Diane and Daryl Miller, Goshen, a son, Roderick Allen

NEW EDEN CARE CENTER

Sunday

Mary (Schlabach) and Daniel Schrock, Middlebury, a son, Caleb Ray

Monday

Danita (Fry) and Jay Bontrager, Middlebury, a daughter, Brooklyn Joy

Tuesday

Rhoda (Schlabach) and Lonnie Yoder, Goshen, a daughter, Avarie Rose

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