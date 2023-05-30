NEW EDEN CARE CENTER
Saturday
Doris (Nisley) and Joseph Otto, Topeka, a daughter, Janae Diane
Doris (Mullet) and Steven Miller, Topeka, a son, Japheth Ryan
Monday
Doris (Miller) and Samuel Yoder, Lagrange, a daughter, Gracia
Mary (Lehman) Raber and Matt Raber, Lagrange, a son, Jeremiah Seth
SACRED JOURNEY MIDWIFERY
May 9
Zhongjie and Chara (Sonntag) Liang, Middlebury, a daughter, Aleesha Jade
BLESSED BEGINNINGS CARE CENTER, INC.
March 11
Jerry and Hannah Cain, Millersburg, a son, Israel Jude
GOSHEN HOSPITAL
Friday
Juliana Torres, Goshen, a daughter, Amari Emellia-Jane
Andrea and Nate Fanning, Goshen, a daughter, Anastasia Elsa
March 9
Caitlin Collins and Cameron Bowers, Middlebury, a son, Elijah Bensen