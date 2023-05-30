Births

NEW EDEN CARE CENTER

Saturday

Doris (Nisley) and Joseph Otto, Topeka, a daughter, Janae Diane

Doris (Mullet) and Steven Miller, Topeka, a son, Japheth Ryan

Monday

Doris (Miller) and Samuel Yoder, Lagrange, a daughter, Gracia

Mary (Lehman) Raber and Matt Raber, Lagrange, a son, Jeremiah Seth

SACRED JOURNEY MIDWIFERY

May 9

Zhongjie and Chara (Sonntag) Liang, Middlebury, a daughter, Aleesha Jade

BLESSED BEGINNINGS CARE CENTER, INC.

March 11

Jerry and Hannah Cain, Millersburg, a son, Israel Jude

GOSHEN HOSPITAL

Friday

Juliana Torres, Goshen, a daughter, Amari Emellia-Jane

Andrea and Nate Fanning, Goshen, a daughter, Anastasia Elsa

March 9

Caitlin Collins and Cameron Bowers, Middlebury, a son, Elijah Bensen

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