Births

BLESSED BEGINNINGS CARE CENTER

Sunday

Anna (Punzalan) and Chandler Crough, Syracuse, a son, Evander Gray Jungay

Monday

Rhonda (Hochstetler) and Lonnie Schwartz, Milford, a daughter, Amanda Jane

Elaine (Miller) and Abraham Plank, Nappanee, a son, Isaiah Caleb

GOSHEN HOSPITAL

Monday

Rachel and Luke Yoder Penner, Goshen, a son, Oscar Daniel

NEW EDEN CARE CENTER

Tuesday

LouAnn (Yoder) and Lavon Kurtz, Topeka, a daughter, Emily Nicole

Wednesday

Jeanie (Yoder) and Norman Schlabach, Shipshewana, a son, Elijah Matthew

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