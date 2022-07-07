BLESSED BEGINNINGS CARE CENTER
Sunday
Anna (Punzalan) and Chandler Crough, Syracuse, a son, Evander Gray Jungay
Monday
Rhonda (Hochstetler) and Lonnie Schwartz, Milford, a daughter, Amanda Jane
Elaine (Miller) and Abraham Plank, Nappanee, a son, Isaiah Caleb
GOSHEN HOSPITAL
Monday
Rachel and Luke Yoder Penner, Goshen, a son, Oscar Daniel
NEW EDEN CARE CENTER
Tuesday
LouAnn (Yoder) and Lavon Kurtz, Topeka, a daughter, Emily Nicole
Wednesday
Jeanie (Yoder) and Norman Schlabach, Shipshewana, a son, Elijah Matthew